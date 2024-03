Ragusa, Moscato eletto coordinatore provinciale di FdI

Il congresso provinciale di Fratelli d’Italia, tenutosi a Ragusa(presieduto dal senatore Luca De Carlo alla presenza del coordinatore regionale per la Sicilia Orientale Salvo Pogliese, del senatore Salvo Sallemi, del capogruppo all’Ars Giorgio Assenza e di oltre un centinaio tra componenti dei circoli cittadini) ha eletto Giovanni Moscato quale nuovo coordinatore provinciale.

“Lascio il timone del coordinamento provinciale, dopo sette anni, al fratello, all’amico, al politico lungimirante Giovanni Moscato – dice Salvo Sallemi -. Le attestazioni di fiducia e di affetto che ha ricevuto Giovanni, che mai è stato abbandonato dalla sua comunità politica, sono indicative del valore dell’uomo che saprà senza dubbio fare crescere il partito in provincia. Ringrazio di cuore il senatore De Carlo per aver presieduto il congresso, il collega Salvo Pogliese e tutti gli amministratori locali e i circa 300 votanti che hanno partecipato a questo momento di vita democratica del partito”.

“Sono lusingato per la stima del partito, della sua classe dirigente, degli iscritti – aggiunge Moscato -. Torno a fare politica al servizio di una comunità politica e umana che mi è stata sempre al fianco, anche nei momenti più difficili, e che ha sempre dato valore al merito e alla militanza. Adesso dobbiamo continuare a crescere sul territorio, ad aprire il partito a tutte le forze di una provincia come quella di Ragusa che per vocazione deve essere protagonista. Dobbiamo dialogare con tutte le categorie, con i giovani, con i sindaci e consiglieri, con le imprese, con il comparto agricolo, con i lavoratori. Con Salvo Sallemi, con Giorgio Assenza, con i nostri esponenti nei Comuni continueremo a portare avanti un capillare lavoro di ascolto per dare forza e vigore alle tante battaglie che ci aspettano”.

Ad affiancare Moscato all’interno del coordinamento provinciale sono stati eletti: Mario Chiavola, Massimiliano Vindigni, Salvina Ferlito, Giancarlo Scrofani, Mary Ignaccolo, Salvatore Carpinteri, Giovanni Spadola, Maurizio Livia, Olga Agnello.oltre Moscato inoltre ha indicato quali componenti del coordinamento: Gianvalerio Amato, Giuseppe Alfano, Giovanni Cultrera, Andrea Menza, Giuseppe Quarella.

