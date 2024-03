Vittoria. “SpazioRidotto”. Laboratorio Permanente Cinema e Teatro

L’Associazione “Viceversa”, in collaborazione con gli Assessorati alla Cultura, alle Politiche Sociali e Pubblica Istruzione del Comune di Vittoria e con il contributo dell’Assemblea Regionale Siciliana, presenta: SpazioRidotto – Laboratorio Permanente di Cinema e Teatro

Questo progetto formativo mira ad avvicinare i giovani al teatro e al cinema, diventando un punto di incontro per la comunità, che stimoli la crescita personale e culturale, ma anche la coesione sociale e la riflessione su temi d’attualità. Attraverso il laboratorio, i partecipanti avranno l’opportunità di sviluppare competenze artistiche, tecniche e sociali, stimolare la creatività e migliorare la capacità di comunicazione e l’autostima, affrontando così le insicurezze relazionali. Il progetto si pone anche l’obiettivo di promuovere un approccio critico e consapevole nei confronti dei media, essenziale nell’era della comunicazione visiva, fornendo gli strumenti per comprendere il linguaggio dell’audiovisivo e imparare a usarlo come mezzo espressivo. Il nome “SpazioRidotto” simboleggia il potenziale creativo illimitato nascosto entro i confini apparentemente circoscritti del palcoscenico o del fotogramma cinematografico. Il laboratorio celebra infatti questa paradossale vastità espressiva e afferma che il mondo è anch’esso uno “spazio ridotto” in cui culture, idee e storie devono coesistere in armonia.

L’obiettivo a lungo termine è rendere il laboratorio permanente, coinvolgendo gli allievi nelle attività culturali del Comune e costituendo un gruppo di lavoro stabile per la promozione della cultura e dell’arte nel territorio, attraverso spettacoli teatrali e contenuti audiovisivi. Sotto la direzione artistica del regista Andrea Traina e con la collaborazione di professionisti del campo teatrale e cinematografico, il laboratorio avrà durata di tre mesi e si terrà presso la Sala delle Capriate a partire dall’8 aprile 2024, con due incontri a settimana, il lunedì e il mercoledì, dalle 15,30 alle 18,30. In questa prima fase sperimentale, la partecipazione è completamente gratuita, previo colloquio conoscitivo.

Per info, scrivere a: apsviceversa@gmail.com

