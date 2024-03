Concorso a premi sul tema Vittoria e Scoglitti. Bando di concorso

L’Amministrazione comunale di Vittoria con Delibera n. 380 del 14 settembre 2023 ha indetto un concorso suddiviso in tre sezioni: Pittura, Fotografia e Documentari (della durata massima di 5 minuti), rivolto agli artisti, fotografi e film maker della Città, della Provincia e della Regione per opere sul tema “Vittoria e Scoglitti: i nuclei urbani e il territorio”.

È possibile partecipare per una sola sezione.

I premi, cinquecento euro per sezione, saranno consegnati ai vincitori nel corso di una cerimonia ufficiale.

Per partecipare, gli artisti candidati dovranno presentare domanda, redatta in carta semplice secondo il modello scaricabile dal sito del Comune di Vittoria o disponibile negli uffici della Direzione Cultura in via Principe Umberto 91.

L’istanza di partecipazione dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune a far data dal 2 aprile e fino e non oltre le ore 12.00 del giorno 30 aprile 2024. È consentita la trasmissione tramite pec all’indirizzo:

protocollogenerale@pec.comunevittoria-rg.it

Sul plico, o nell’oggetto della pec, dovrà essere riportata la dicitura: Candidatura per concorso a premi “Vittoria e Scoglitti: i nuclei urbani e il territorio”. Le richieste pervenute oltre il termine suddetto non verranno prese in esame.

“Con questa iniziativa – dichiara l’assessore ai Beni e alle Attività culturali Paolo Monello – l’Amministrazione comunale intende valorizzare la Città di Vittoria, Scoglitti, il territorio e tutte le energie culturali, attraverso il contributo di artisti, film maker e fotografi.

