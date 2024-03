Sabato a Modica la “Raccolta alimentare”

Sabato prossimo a Modica, presso Conad Le Liccumie, in Via della Costituzione, si svolgerà la raccolta alimentare per donare a chi è meno fortunato. E’ organizzata da La Misericordia per un momento di condivisione e solidarietà,

Ogni contributo, grande o piccolo, porterà un sorriso e un pò di calore a chi ne ha più bisogno.

