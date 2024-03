Ragusa. Al via sabato il nuovo mercato del quartiere Cappuccini

Sarà inaugurato sabato 23 marzo il nuovo mercato del quartiere Cappuccini a Ragusa. L’apertura avverrà alle ore 9,30 con la partecipazione del sindaco Peppe Cassì e dell’assessore allo Sviluppo Economico Giorgio Massari.

L’istituzione del nuovo mercato rionale è stata fortemente voluta dai residenti della zona, dal Parroco della Chiesa dei Cappuccini, dalla consigliera Giovanna Criscione.

L’Amministrazione Comunale intende promuovere e incentivare lo sviluppo sul territorio di iniziative commerciali che possano riqualificare zone e quartieri popolari che soffrono ormai da anni della tendenza allo spopolamento e della chiusura di molte attività commerciali di vicinato e di servizi, creando la possibilità anche per i cittadini affetti da problematiche di mobilità di usufruire di appositi spazi in cui effettuare operazioni di commercio al minuto, con l’istituzione in via sperimentale e per la durata di un anno.

Gli uffici hanno lavorato molto e in fretta per renderlo possibile e per dare questo nuovo servizio ai cittadini. I 10 venditori che comporranno la nuova struttura sono stati selezionati in base ai prodotti e alla qualità, in modo da garantire ai residenti un piccolo ma ben fornito mercato rionale.

Ai banchi si potrà acquistare carne e pesce, frutta e verdura fresca, formaggi e salumi. «Questo mercato è calibrato sulle esigenze dei residenti. Il mercato rionale di prossimità – dichiara l’assessore Giorgio Massari – rimane una delle forme di spazio pubblico per eccellenza. Per un quartiere rappresenta un punto di aggregazione, socialità e scambio economico, un posto dove incontrare le persone che abitano nel quartiere; questo è uno dei passi per riqualificare una zona del centro storico che merita da parte di noi tutti, una maggiore attenzione e per questo mi rivolgo ai ragusani affinché ci aiutino con la loro presenza a rendere il mercato ed il quartiere sempre più fruibile e vivo”.

Salva