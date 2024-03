Ragusa. Il Foro Boario diventa un Polo fieristico polifunzionale

“Concluso il primo intervento sul Foro Boario che, finanziato dalla Regione, ha visto riqualificare le tettoie e i servizi, sono pronti a partire i ben più corposi lavori finanziati dal Pnrr per circa 7 milioni di euro – ha dichiarato il sindaco Peppe Cassì -. Con il secondo intervento si trasformerà il Foro Boario in un polo fieristico polifunzionale e permanente, capace di accogliere fiere, congressi, concerti e manifestazioni sportive di assoluto livello e di qualunque natura”.

“L’intervento – ha spiegato l’assessore ai Lavori Pubblici, Gianni Giuffrida – prevede infatti la realizzazione di un padiglione per congressi, percorsi coperti, tribune, aree espositive verdi, nuovi locali, aree dedicate alla sanificazione di mezzi e animali, parcheggi. Il Foro Boario diventerà quindi non solo un luogo a servizio del settore agricolo e zootecnico, a cominciare dalla Fiera Agroalimentare Mediterranea, ma un riferimento per tutta la città e per il suo sviluppo economico”.

