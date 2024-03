Modica piange la scomparsa di Gianni Sarta, 54 anni, stroncato da un infarto. Molto conosciuto in città, amava la musica ed il teatro. Aveva fatto parte del Modica Gospel Choir, poi aveva partecipato ad una commedia teatrale. Lascia un bambino, Emanuele, di appena sette anni. Qualche giorno fa era stato ricoverato d’urgenza in ospedale ed era in Rianimazione. Il suo cuore non ha retto oltre. I funerali giovedì pomeriggio, alle 15,30, nella chiesa di Santa Maria di Betlem.

