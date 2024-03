Madonna Vasa Vasa a Modica. Quest’anno niente colombe con nastri

L’Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa) ha chiesto al parroco della chiesa di Santa Maria di Betlem di Modica, Don Antonio Forgione, che quest’anno non si liberino le tradizionali colombe bianche con nastri legati alle zampe, in occasione della celebrazione della “Madonna Vasa Vasa”, prevista per la domenica di Pasqua.

La sezione ragusana dell’associazione ha inviato nei giorni scorsi una richiesta formale. Il parroco e il comitato organizzatore, nonostante abbiano garantito che le colombe utilizzate sono sempre tornate dalla proprietaria di Contrada Fiumara nella stessa giornata, assicurano che quest’anno non saranno utilizzati nastri alle zampe delle colombe. I volatili hanno avuto un motivo: secondo le tradizioni, infatti, le colombe spiccavano alto il loro volo, il raccolto (grano) sarebbe stato positivo.

