La Motyka a Erice al Campionato regionale Endas Modica

Grande attesa per la Motyka Modica che si prepara per la prima prova del Campionato Regionale Endas di Ginnastica artistica che il 23 marzo a Erice vedrà in gara ben 28 ginnaste del sodalizio modicano che parteciperanno alla categoria B. A rappresentare la compagine modicana in terra trapanese saranno Beatrice Polara, Angelina Sofia Marino, Vera Cappello, Aurora La Rosa, Maia Licitra, Sveva Macauda, Matilda Militello, Serena Vicari, Ginevra Aurnia, Karol Francesca Pellegrino, Carlotta Ginevra Di Raimondo, Giulia Causarano, Alessia Crucetta, Diletta Giannì, Aurora Italia, Chiara Poidomani, Giada Crucetta, Aurora Gennuso, Aurora Iozzia, Galatea Lo Bello, Bianca Scifo, Agnese Durante, Matilde Fargione, Roberta Maria Pentito, Flavia Macauda, Sofia Civita, Valeria Maria Puccia e Anna Schilirò. “Per molte delle nostre ginnaste che sabato prossimo saranno in gara a Erice – spiega Arianna Melilli – sarà la loro prima esperienza agonistica e la loro prima trasferta. Vediamo che in questi giorni si stanno preparando al meglio, anche se ci accorgiamo che hanno un po’ di tensione come è giusto che sia. Tutte vogliono fare bene e magari sognano di salire sul podio – continua – e noi in questo senso dovremo essere pronte ad accompagnarle nel migliore modo possibile a questa loro prima esperienza e fare accettare loro la delusione, nel caso in cui non centreranno il loro obiettivo, come saremo al fianco di chi potrà festeggiare una vittoria o un podio in una competizione di sport sano. Questo – conclude Arianna Melilli – sarà per loro un sogno che si avvera e che ci farà sicuramente anche emozionare viverlo al loro fianco”.

