Ragusa, clienti svenuti in hotel. Imputati assolti

Assolti per non avere commesso il fatto. Questa la decisione del giudice monocratico del Tribunale di Ragusa, Elio Manenti, a conclusione del processo nei confronti del titolare di un albergo di Ragusa, del legale rappresentate della ditta che aveva installato le due caldaie a condensazione nella struttura ricettiva e dell’ingegnere progettista degli impianti termici ed idrici. Parte offesa una coppia di Messina, 68 e 63 anni, in viaggio di nozze, ricoverati entrambi in ospedale, perchè trovati privi di sensi nella stanza d’albergo dove alloggiavano la notte tra il 26 e il 27 agosto del 2017. I due si erano costituiti parte civile.

Il reato contestato era quello di lesioni personali gravi colpose. Il pm Veronica Di Grandi aveva chiesto la condanna del titolare ad 8 mesi di reclusione e quella degli altri due imputati a 10 mesi. Le parti civili avevano chiesto un risarcimento pari ad un milione di euro ciascuno. Ad allertare i soccorsi e la polizia fu il proprietario dell’hotel.

Salva