Donna Sicilia-ovvero la Sicilia al femminile di Francesco Rando

“Donna Sicilia “ovvero la Sicilia al femminile è il titolo dell’ultimo lavoro del prof. Francesco Rando, che sarà presentato, venerdì 22 marzo alle ore 18,00 presso la Fondazione Grimaldi in Corso Umberto I a Modica. Una breve e personale mitologia, storica, culturale, artistica, monumentale, paesaggistica, della Sicilia sud/orientale, in particolare dedicata agli “Illustri Estinti” siciliani e ai loro discendenti sparsi per il mondo. “Ritengo – a scritto l’autore – che la nostra autonomia resterebbe una vanità scritta sulle onde del mare, ove non si sposasse definitivamente alla cultura”.

Dopo i saluti del Presidente la Fondazione Grimaldi, avv. Salvatore Campanella, il programma prevede gli interventi del prof. Ignazio Petriglieri, Vicario generale e responsabile Cultura – Diocesi di Noto, del prof. Rosalino Balistrieri, Dirigente scolastico I.I.S “Archimede di Modica e del Prof. Giancarlo Rando dell’Università Bocconi e Giustino Fortunato, in ricordo del Maestro “Franco Cilia. Durante la presentazione, ci sarà un intervallo musicale a cura del prof. Gino Carbonaro.

