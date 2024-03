Dolceria Modicana a Scicli, da generazioni famiglia pasticcera

Per parlare della Dolceria Modicana bisogna ricordare gli anni settanta quando Angelo Giannone, noto agricoltore di Modica ma appartenente ad una famiglia di lunghe tradizioni pasticcere, si trasferì a Scicli e con la moglie Orazia aprì nel 1971 la prima dolceria artigianale che poi nel tempo diventò anche pasticceria. In quegli anni a Scicli era aperta al pubblico solo la famosa pasticceria Neri, in piazza Italia, e da qualche anno la pasticceria modicana “Pippo & Carlo”. La maggior parte degli sciclitani ancora “faceva il pane di casa” per il proprio fabbisogno e quindi anche i dolci. Da sottolineare che i dolci tipici, molti di origine araba e conventuale, venivano fatti in casa soprattutto per le feste religiose. Una devozione famigliare generazionale dove spesso per l’occasione si riunivano più famiglie ed assieme, coadiuvate dalla sapienza della nonna, si procedeva alla preparazione dei più svariati dolci della tradizione sicula sciclitana. Anche i dolci degli sposi venivano preparati in casa, sia per i matrimoni popolari(famosa spinnagghia) che per l’alto ceto sociale. Certamente, in questo periodo non fu facile per la Dolceria Modicana di Giannone trovare uno spazio di mercato ma soprattutto concorrere con il gusto dei dolci fatti in casa della tradizione popolare. Bisogna dire che l’intuizione e la lungimiranza di Giannone fu davvero forte poiché da li a pochi anni la vendita dei dolci (cosiddetti di chiazza in contrapposizione a quelli di casa) trovò un costante incremento. Col passare degli anni (’80-’90)molte famiglie sciclitane, spinte da diversi motivi, trovavano sempre più vantaggioso l’acquisto di prodotti pronti al consumo. Ben presto così aumentarono le pasticcerie a Scicli, potremmo dire di pari passo all’incremento di reddito della popolazione(corrispondente al periodo boom della serricoltura). Oggi, la maggior parte delle pasticcerie presenti a Scicli sono di origine modicana(parecchie le pasticcerie Giannone) e molti dolci sciclitani oramai fanno parte del paniere ricettario della dolceria modicana. Dopo più di cinquanta anni di attività, entrando nella Dolceria – Pasticceria, oggi anche Gelateria di Corso Garibaldi a Scicli notiamo una grandissima varietà di dolci con la bellissima esposizione di quelli tipici sciclitani come “jannuzzi, mustaccioli” e tanti altri, torte, pasticcini di creme ,cioccolato e ricotta. Soprattutto ci colpisce vedere, dietro il bancone di vendita, un continuo lavoro di diverse persone impegnate nella preparazione di tante specialità della nostra tradizione. Sono i fratelli Salvatore e Antonio, figli di Angelo e Orazia che hanno ereditato il mestiere dai genitori e oggi coadiuvati dai figli continuano a dare lustro alla pasticceria divenuta una delle più importanti ed apprezzate di Scicli. Siamo alla terza generazione attiva, qui si impara presto il mestiere di pasticcere. Anche i ragazzini seguiti spesso dai nonni, presto si cimentano con gli ingredienti e le proporzioni, la preparazione e la vendita. I ragazzi più grandi frequentano la scuola alberghiera di Modica come Angelo Pio, dove apprendono le conoscenze e le competenze utili a nuove applicazioni di laboratorio. Da oltre un decennio la Dolceria Modicana lavora anche con la spedizione dei dolci in tutta Italia per soddisfare le richieste di tante persone lontane che non vogliono rinunciare alle eccellenze dolciarie della nostra terra. La famiglia pasticcera Giannone oramai da anni ha creato con la sua clientela un rapporto stabile di fiducia e di stima, divenuto nel tempo l’anima del commercio e di lunga vita. È un continuo lavoro, di studio e perfezionamento ,l’arte pasticcera che con grande perizia Angelo è riuscito a tramandare, in cinquanta anni di attività, alle future generazioni. E’ per questo che il 2 giugno del 2022, il pasticcere Angelo Giannone (oggi 89 anni)è stato insignito, dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, del titolo onorifico di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Un alto e prestigioso riconoscimento personale che fa sempre più grande, a Scicli, la famiglia pasticcera Giannone.

Ignazio Manenti

Salva