Ammatuna: “Pozzallo perde un personaggio di grande rilevanza”

Pozzallo e l’Italia piange un uomo di grande rilevanza calcistica.

Cittadino del mondo, figlio nativo di Pozzallo, che con essa ha sempre mantenuto un rapporto privilegiato.

”A nome mio e di tutta la comunità pozzallese – scrive il sindaco Roberto Ammatuna in un post – ci uniamo al dolore della sua amata famiglia che raccoglie oggi il testimone di Joe ricco di valori umani, morali e cristiani, per continuarne la sua opera”.

Secondo quanto riporta Fiorentinanews.com “Dopo la camera ardente al Viola Park (domani dalle 9 alle 21), la salma di Barone lascerà Firenze per raggiungere Pozzallo dove sarà organizzata una seconda camera ardente oltre a una messa funebre. Poi la partenza per New York dove si terranno i secondi funerali e dove il corpo di Barone troverà sepoltura”.

Salva