Il Modica Calcio aspetta il Paternò al “Vincenzo Barone”

Una domenica da ricordare, comunque vada, due grandi squadre di questo girone, una sfida che ha visto il Paternò trionfare due volte e pareggiare in casa del Modica Calcio. Adesso è tempo di campionato, il ritorno del Girone B di Eccellenza mette ancora di fronte queste due squadre, con una destinata a rincorrere senza sosta per un posto ai playoff.

Una situazione totalmente anomala rispetto alle sfide precedenti, gli ospiti stanno mostrando di essere un gruppo forte e coeso, raggiungendo le semifinali di Coppa Italia, una compagine che in campionato non ha più mostrato quel calcio schiacciante delle uscite passate ma che resta l’avversario da battere. Dalla parte opposta c’è un Modica Calcio che in questa stagione ha vissuto un’altalena di emozioni e che sembra aver trovato in Settineri l’uomo giusto per guidare questa squadra. La nuova guida tecnica ha dato identità e gioco alla squadra, pur non avendo racimolato i punti sperati, con la consapevolezza che il tempo per lavorare era poco ma abbastanza per dimostrare che in questa stagione si sarebbe potuto fare di più.

“Sono felice dell’affetto che mi è stato dimostrato al mio arrivo a Modica, avrei preferito avere meno affetto e più punti ma questo è il calcio – afferma Settineri – Questo gruppo ha ampi margini di miglioramento e lavoriamo ogni giorno per crescere, sono fortunato ad avere una società come questa al mio fianco e di potermi confrontare spesso con la proprietà nelle figure di Danilo Radenza e Mattia Pitino, così come posso farlo con il presidente Rizza. La sfida di domenica sarà durissima ma, come ho spiegato ai ragazzi in settimana, tutti i giocatori vivono intere stagioni per giocare partite come questa. Dobbiamo dare il massimo e lo dobbiamo sia a noi stessi sia ai tifosi, in una stagione maledetta come questa ci dobbiamo regalare una gioia, tutti insieme. È ancora presto per parlare di futuro, ribadisco di sentirmi fortunato a poter vivere una piazza e una dirigenza come questa, ma siamo tutti in discussione e dobbiamo fare il massimo fine a fine stagione, il resto si vedrà al momento debito”.

Ecco i convocati per la sfida contro il Paternò di Domenica alle 15:00 al Vincenzo Barone:

Portieri: Basso, Marino

Difensori: Ababei, Ballatore, Cacciola, Diop, Trovato M., Vindigni.

Centrocampisti: Alfieri, Biondi, Cicero, Guerci, Incatasciato, Palermo, Palmisano, Prezzabile, Strano.

Attaccanti: Azzara, Fama’, Savasta.

Vietata la trasferta per i tifosi paternesi.

Salva