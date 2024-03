Caro voli: previsto per i siciliani lo sconto del 25%

Buone notizie per i siciliani che devono viaggiare in Italia, da oggi alla fine dell’anno si potrà volare con lo sconto del 25% ad usufruirne i residenti in Sicilia che viaggeranno verso qualunque aeroporto d’Italia. C’è anche l’opportunità che alcune categorie deboli avranno un ulteriore 25% caricando i biglietti nell’apposita piattaforma creata dalla Regione siciliana. A darne comunicazione, il presidente della Regione siciliana Renato Schifani. L’iniziativa già in corso dall’inizio dell’anno per gli aeroporti di Milano e Roma. L’assessore regionale alle infrastrutture Alessandro Aricò ha dichiarato che sono tanti i siciliani che si sono registrati nella piattaforma realizzata dalla Regione per erogare i rimborsi e alcuni siciliani hanno già ricevuto i contributi”.

