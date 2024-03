Santa Croce. Iniziano i festeggiamenti in onore di San Giuseppe

Inizia la festa a Santa Croce Camerina. Il fervore religioso, la tradizione, la storia di una comunità si uniscono e danno vita ai tre giorni più sentiti dell’anno, quelli in onore di San Giuseppe. Santa Croce si stringe attorno al suo Santo Patrono. Si inizia oggi pomeriggio, alle ore 18,00, con l’inaugurazione della 18ma esposizione ortoflorovivaistica e gastronomia santacrocese, con la Sagra di San Giuseppe e con le mostre e degustazioni a cura delle associazioni. Questa sera il primo appuntamento di rilievo, con il concerto-tributo a Lucio Battisti di Gianmarco Carroccia, ma già è tutto pronto per la serata clou di domani sera quando ad esibirsi in piazza saranno I Cugini di Campagna. Per il secondo anno consecutivo, l’Amministrazione comunale ha organizzato, in collaborazione con le associazioni e i fedeli, il cartellone dei festeggiamenti. “Solo noi santacrocesi sappiamo cosa rappresenta questa settimana – ha voluto rimarcare il sindaco, Peppe Dimartino – Il legame intimo che ci lega a lui. Dolore, speranza e gioia intrecciati in un unico sentimento, come fede, folklore, tradizione. Quella tradizione di famiglia che da generazioni, di padre in figlio, si trasmette. Lo sforzo del peso, la gioia del cammino, l’emozione indescrivibile della sciuta”. Domenica mattina la tradizionale asta in piazza e alle 17,00 l’uscita del simulacro a cui seguirà uno spettacolo pirotecnico. Lunedì alle 12,30, infine, l’uscita della tradizionale “Cena” del Comune.

