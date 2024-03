Ragusa: Picchia la moglie che finisce in ospedale. Arrestato

Ennesimo caso di maltrattamento sulle donne. È successo a Ragusa, una lite in famiglia per cause sconosciute, finisce a calci e pugni. A farne le spese una signora, picchiata dal marito è finita in ospedale, dove è stata salvata grazie al tempestivo intervento dei medici dell’Ospedale Giovanni Paolo II, che l’hanno dovuta operare d’urgenza per asportarle la milza. Per fortuna che un familiare si è reso conto che la situazione stava degenerando, poiché ha sentito le urla della donna, ha prontamente avvisato il 112 e nel contempo ha chiamato il 118. Intanto, l’uomo è stato arrestato, dopo aver ammesso in parte i maltrattamenti sulla moglie, fornendo nel contempo una versione diversa da come sono stati riportati i fatti. Il suo avvocato, si è appellato chiedendo che la detenzione in carcere sia trasformata in arresti domiciliari.

