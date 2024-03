Santa Croce. Al via “Io mi difendo”, corso di difesa gratuito rivolto alle donne

A Santa Croce “Io mi difendo”. Un corso di difesa personale gratuito, rivolto alle donne, realizzato grazie all’associazione Gs Taekwondo. Un’iniziativa e un segnale di grande attenzione, quello che è stato annunciato ieri sera dal sindaco Peppe Dimartino in Consiglio comunale, che permetterà a 40 donne di potere apprendere le principali tecniche di difesa, da attuare in situazioni di pericolo. “In un momento storico come questo – dice il primo cittadino – quando cioè non passa giorno senza sentire notizie di violenze domestiche o femminicidi, ci sembra quanto mai importante iniziare a mettere in atto tutta una serie di iniziative volte alla sicurezza delle donne. Insieme alla sensibilizzazione, che resta comunque il primo step di crescita di ogni comunità, pensiamo che siano necessarie azioni pratiche, proprio come questa”. Il corso, che avrà inizio nelle prossime settimane e che è stato realizzato in sinergia con gli assessori Caterina Gambino e Davide Mandarà, si terrà nella palestra intitolata alla memoria di Loris Stival, e avrà un numero totale di 8 lezioni. L’avviso pubblico con la modulistica necessaria per la richiesta di iscrizione sarà pubblicato nel sito ufficiale dell’Ente nella giornata di lunedì.

