Vittoria. Partono i lavori della struttura adibita a mensa scolastica

Hanno preso il via i lavori della struttura adibita a mensa scolastica all’interno dell’asilo nido Collodi sito in via Roma, angolo via Gaetano Salvemini, a Vittoria. A darne comunicazione l’assessore comunale ai Lavori pubblici, Giuseppe Nicastro. “Avevamo già informato la cittadinanza che quest’opera era stata aggiudicata – sottolinea l’assessore – e adesso hanno preso il via gli interventi. Insomma, dalle parole ai fatti come usa fare l’amministrazione Aiello grazie alla sapiente guida e supervisione del nostro sindaco. Sorgerà, dunque, un nuovo edificio adibito a mensa scolastica, destinato anche agli operatori, con un’area caratterizzata da una vetrata estesa per favorire l’illuminazione dall’esterno. E’ una struttura che praticamente rispetta tutti i canoni legati all’efficientamento energetico. All’interno riscaldamenti in inverno e l’aria climatizzata in estate. Le vetrate sono adibite ad assicurare una sorta di efficienza energetica e sarà curato anche tutto il parco all’esterno per accogliere i bambini con una piantumazione di vegetazione autoctona. Ci sarà altresì l’installazione per una fondamentale produzione di acqua calda sanitaria. Sarà creato un impianto idrico e fognario nuovo, così come l’impianto antincendio e l’impianto elettrico che, per il 65%, sarà alimentato da fonti rinnovabili. Avremo, insomma, una nuova struttura adibita a mensa che la città prima non conosceva. Perché il nostro intento è quello di far sì che possa essere raggiunto l’obiettivo del risparmio energetico. Stiamo parlando di una struttura che sarà realizzata a piano terra che punta a riciclare tutta l’aria. Insomma, sono stati previsti tutti gli accorgimenti di ultima generazione. E ci riteniamo soddisfatti per l’andamento delle opere rispetto a cui vigileremo affinché, ovviamente, possano essere rispettati i tempi previsti”.

