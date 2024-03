Vittoria. Arrestata 35enne per possesso di cocaina in auto

La Polizia di Vittoria ha tratto in arresto una trentacinquenne, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nello specifico, in una via centrale di Vittoria, l’attenzione degli operatori di Polizia che stavano effettuando un posto di controllo veniva attirata da un’autovettura con a bordo una donna che, alla vista della Volante, invertiva bruscamente il senso di marcia, aumentando sensibilmente la velocità, al fine di eludere un eventuale controllo.

Pertanto il personale operante si metteva all’inseguimento dell’auto condotta dalla trentacinquenne che, poco dopo, veniva raggiunta e fermata.

Il controllo dava esito positivo in quanto all’interno dell’autovettura veniva rinvenuto un involucro in cellophane termosaldato contenente circa 100 grammi di cocaina in pietra purissima, che era occultato in uno dei vani porta oggetti dell’auto.

Nel prosieguo, i Poliziotti hanno eseguito la perquisizione domiciliare presso l’abitazione della donna e hanno rinvenuto un panetto di hashish del peso di circa 100 grammi, oltre a tutto il materiale necessario per il peso ed il confezionamento sottovuoto della droga. La donna veniva tratta in arresto e condotta ai domiciliari, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente.

