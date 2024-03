Black-out in tutta la provincia iblea. Ma cosa è successo?

Un black-out di tre minuti e qualche secondo, in diverse zone della provincia di Ragusa e, in parte, in quella di Siracusa, ha messo in allarme la popolazione iblea, destando non poca apprensione. È successo ieri sera, alle 20 in punto, le città di Pozzallo, Ispica, Rosolini, Vittoria, Comiso, Scicli, in parte Modica e Ragusa, hanno spento non solo le luci delle strade comunali ma anche quelle delle abitazioni. Un black-out di pochi minuti di cui si ignorano le cause.

I vigili del Fuoco di Ragusa non hanno dato altre informazioni in merito, dicendo comunque che, fortunatamente, non si sono registrati danni a persone o cose.

Ieri sera, però, si è scatenata la solita ridda di ipotesi sui socials. C’è chi parlava di un asteroide che è transitato sui cieli della provincia di Ragusa e che abbia, in qualche modo, influito sulla mancata erogazione di energia elettrica. Chi parlava di sovraccarico delle rete, chi di “troppa” energia che diamo all’isola di Malta (c’è una interconnessione che lega la provincia iblea all’isola dei Cavalieri) per la quale tutto è andato in tilt per pochi minuti. Ultima ipotesi, un fulmine.

“Basti pensare – ci dicono dagli uffici della caserma dei Vigili del fuoco di Ragusa – al black-out che interessò l’intera Italia nel settembre del 2003, quando si spensero luci e semafori in giro per l’Italia. Nel giro di poche ore si ripristinò tutto ma può capitare un evento di tale portata. L’importante è non cedere alla paura e stare calmi. Da noi, comunque, non è arrivata alcuna segnalazione”.

