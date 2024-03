Comiso. Reparto di Medicina a Vittoria non chiuderà

Il Sindaco di Comiso ha incontrato il Direttore Generale dell’ASP7, Pino Drago, per avere chiarimenti sulla paventata chiusura del reparto di medicina del Guzzardi di Vittoria, unico nel bacino del distretto 43 di cui fa parte Comiso. “Non è prevista alcuna chiusura e su 9 medici previsti, 8 sono già operativi”. Ad affermarlo è il Sindaco di Comiso Maria Rita Schembari.

“Essendo stata investita dal consiglio comunale con un ordine del giorno della seduta del 22 febbraio a chiedere immediati chiarimenti circa le attuali condizioni la paventata chiusura del reparto di medicina presso il nosocomio di Vittoria – spiega il sindaco – che è l’unico che serve l’intero bacino del distretto 43 che comprende anche i comuni di Comiso e Acate, ho inviato al dott. Drago la richiesta di chiarimenti. Il Direttore si è sentito gentilmente e, addirittura, in dovere di venirmi a trovare. È stata una visita molto cordiale quella di venerdì scorso, nel mio ufficio, assieme al Direttore Sanitario Generale, il dott. Raffaele Elia, nel corso della quale, assieme agli assessori presenti all’incontro ed al consigliere di maggioranza dott. Salvo Purromuto, sono stata rassicurata che non solo la paventata chiusura è assolutamente fuori da ogni realtà, ma mi è stato anche confermato che dei nove medici necessari per garantire la piena operatività del reparto, otto sono già attivi. Quindi, il reparto non rischia né la chiusura, e neppure disguidi di sorta. Alla fine dell’incontro – conclude il primo cittadino – , abbiamo discusso di altre problematiche afferenti ai vari servizi, abbiamo trovato piena condivisione di visione e di intenti, e sono certa che lavoreremo insieme con l’unico grande obbiettivo di rendere sempre migliore il servizio sanitario dell’intero distretto”.

Salva