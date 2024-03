Processo diocesano: si alla beatificazione di Nino Baglieri

Si è concluso il processo diocesano relativo alla beatificazione e canonizzazione del modicano Nino Baglieri a 17 anni dalla morte. La comunicazione è arrivata in occasione del 17° anniversario della morte di Nino Baglieri. A comunicarlo S.E. Mons. Salvatore Rumeo, Vescovo di Noto, durante la celebrazione nella Chiesa Maria Ausiliatrice di Modica, dove è stata annunciata la chiusura solenne del processo diocesano che si terrà il 05 maggio, nella chiesa di San Pietro in Modica, alle ore 18. La notizia è stata accolta Accolto con tanta gioia da tutti coloro che erano presenti durante l’annuncio. Nino Baglieri, è nato a Modica il 1° maggio 1951. Dopo aver frequentato le scuole elementari e aver intrapreso il mestiere di muratore, all’età di 17 anni, il 6 maggio 1968, precipita giù da un’impalcatura, da un’altezza di quasi 20 metri. Dopo il ricovero d’urgenza, la triste notizia, non potrà più muoversi, resta completamente paralizzato. Di fronte ad una situazione così drammatica la madre Giuseppina coraggiosamente, non esita un attimo è decide di accudirlo personalmente per tutta la vita, confidando nell’aiuto del Signore. Inizia così il cammino di sofferenza di Nino che passa da un centro ospedaliero all’altro, ma senza alcun miglioramento. Nel 1970, fa ritorno a casa dove iniziano dieci lunghi anni oscuri, senza uscire di casa, in solitudine, sofferenza e tanta disperazione. Il 24 marzo 1978, durante venerdì Santo, nel primo pomeriggio, un gruppo di persone facenti parte del Rinnovamento nello Spirito pregano per lui; Nino sente dentro di sé una profonda trasformazione nel segno della Fede. Da quel momento accetta la sua condizione e rivolge il suo “sì” al Signore. Muore il 2 marzo del 2007.

Salva