Dup Vittoria. Siggia e Mascolino presentano quattro emendamenti

Durante la discussione, ieri sera in aula, sul Dup a Vittoria, le consigliere comunali Sara Siggia e Bianca Mascolino hanno presentato quattro emendamenti, dopo avere intercettato le esigenze della popolazione locale. “In particolare – spiegano le due consigliere – abbiamo pensato alla necessità di investire in pubblicità ed eventi su Scoglitti, per esaltare il più possibile le peculiarità del nostro borgo marinaro e per dare uno slancio al comparto turistico che, oggi più che mai, ha bisogno di attenzione. Poi, un emendamento è stato presentato sui caregiver, figure importanti della nostra società considerato che sono numerose le famiglie con un familiare disabile. Ma non solo. Avevamo pure programmato l’acquisto di uno scuolabus per i nostri ragazzi che frequentano gli istituti scolastici del territorio comunale. E, ancora, un emendamento per l’erogazione di contributi alle associazioni sportive che operano nella nostra città. C’è da dire, purtroppo, che non tutti questi emendamenti hanno trovato accoglimento in quanto l’amministrazione comunale continua ad essere miope rispetto alle reali necessità della nostra città. E, purtroppo, la ritrovata maggioranza va a rimorchio”. Solo due gli emendamenti favorevoli che hanno potuto contare su una votazione favorevole, vale a dire quello che contempla gli investimenti sulla pubblicità ed eventi a Scoglitti e l’altro che, invece, prevede l’erogazione di contributi alle associazioni sportive. La seduta è stata poi rinviata. Per l’approvazione del Dup se ne parlerà martedì prossimo.

