A Scicli cercasi medico di famiglia. Pazienti senza assistenza

AAA cercasi medico di famiglia! È l’appello dell’ex assessore del Comune di Scicli, Guglielmo Scimonello, che si fa portavoce reale delle esigenze e dei bisogni della gente comune, scrive in una nota. L’ex amministratore del comune di Scicli in provincia di Ragusa, lancia l’allarme per la mancanza del medico di medicina generale, cosa che crea non pochi problemi a circa mille pazienti sciclitani rimasti senza medico.

“Mancano i medici di famiglia ed i cittadini non si sentono tutelati”.

Sono circa un migliaio – spiega Scimonello – i cittadini che, a causa del pensionamento di alcuni storici medici convenzionati (in ultimo il dr. Mario Calabrese), si trovano in difficoltà e non sanno dove sbattere la testa. Di fatto la questione sta in questi termini: i medici di famiglia sono oltre una decina sul territorio ed alcuni sono anche giovani, ma il fatto è che sono ‘pieni’ ovvero non possono prendere sotto le proprie cure ulteriori pazienti, avendo raggiunto il tetto massimo degli assistiti. Quando i cittadini chiedono di poter cambiare – prosegue – alle sedi preposte, ovviamente, rispondono che su Scicli non ci sono posti liberi… Altrimenti un paziente, che resta privo del medico generico di famiglia, può cercare nel distretto ossia anche a Modica, Pozzallo, etc, etc. Ma con quali disagi? E’ vero che le ricette arrivano anche per mail, ma le visite, i colloqui? Non si può tollerare una cosa del genere – prosegue Guglielmo Scimonello – o si incrementano i medici o il numero dei pazienti da seguire. Il mio accorato appello è diretto al Commissario dell’Asp7 di Ragusa, Giuseppe Drago, affinché provveda nell’immediato a trovare una soluzione tampone – contemplata dall’Accordo collettivo nazionale – che prevede di aumentare il numero massimo di assistiti da 1.500 fino a 1.800. Altra ipotesi, infine, potrebbe essere quella di contattare direttamente dei medici operanti nei paesi della provincia, pregandoli letteralmente affinché vengano a prestare servizio sul territorio di Scicli. Si battono tutte le strade possibili, per non lasciare nessun utente senza medico e garantire il diritto alla salute ai cittadini”. Chiude la nota accorata di Guglielmo Scimonello.

