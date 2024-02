Cambiamenti storici, prossimamente, per la mobilità a Ragusa

“Ci prepariamo a vivere un anno di cambiamenti storici per la mobilità a Ragusa; d’altronde non può che considerarsi tale la conclusione del rapporto quasi cinquantennale con Ast.

Diventa necessario quindi garantire ai cittadini dei punti fermi, motivo per cui abbiamo deciso che tutti i pass per ztl e strisce gialle attualmente in vigore saranno prol.ungati fino al 31 dicembre.

Ma a che punto siamo con questo cambiamento? Ci saranno due fasi, afferma l’Assessore alla Mobilità Giovanni Gurrieri: il bando per individuare il nuovo gestore del trasporto pubblico locale e, nelle more del suo espletamento, una “gara ponte”, ovvero una procedura per l’affidamento temporaneo che prenderà avvio già dalle prossime settimane.

In entrambe le procedure, a cui lavoriamo già da mesi, prevediamo il potenziamento del servizio con, ad esempio, l’istituzionalizzazione del servizio navette per Ibla che ha trasportato decine di migliaia di visitatori, la creazione di un servizio di trasporto pubblico a Marina, la nascita di collegamenti verso Donnafugata, principale monumento ragusano oggi raggiungibile solo in treno o con mezzi propri.

Non solo: già nelle prossime settimane prenderà avvio il car sharing, un servizio comodo e ormai diffuso in ogni città.

È un lavoro assai complicato, svolto dagli uffici Mobilità, Polizia Municipale e Centri storici che ringrazio, che guarda anche alle esigenze del Turismo e dei residenti. Il piano di trasporto pubblico si intreccia infatti con il piano di sosta, da qui la decisione del prolungamento dei pass”.

Salva