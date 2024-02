La reunion della 1^ E della Media “De Amicis” di Modica Alta

Si sono ritrovati dopo 39 anni i compagni di classe della I E della scuola media “De Amicis” di Modica Alta. In tredici hanno rivissuto atmosfere, ricordi ed esperienze di un triennio che li ha formati ed avviati alla vita. Quattro dei 17 componenti la classe non erano presenti per varie vicissitudini della vita così come i docenti del tempo, ma per i 13 presenti è stato, comunque, un momento di grande serenità e vicinanza nonostante il tempo trascorso. E’ stata anche occasione per confrontarsi e guardarsi negli occhi da vicino. Tra i più felici Claudio Firera che ha voluto fortemente la rimpatriata e ha diramato le convocazioni per una serata che rimarrà nei cuori di tutti i presenti negli anni a venire.

Nella foto a partire da sx: Massimo Sammito, Nino Maltese, Concetto Falco, Claudio Firera, Silvana Galota, Nadia Garaffa, Sabrina Ferlanti, Lidia Denaro, Benedetta Di Mauro, Tonia Giurdanella, Carmela Di Rosa e Sabina Avola.

