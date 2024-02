Modica, D’Antona: “Situazione al collasso nella polizia locale”

“Un recente articolo di stampa, dedicato alla situazione del corpo della polizia locale di Modica, si riferiva della sopravvenuta impossibilità da parte degli agenti a potere effettuare i prescritti rilievi in caso di incidenti stradali, a causa della carenza di personale”. Della vicenda si occupa Vito D’Antona di Sinistra Italiana, il quale rileva che se ciò dovesse essere confermato verrebbe a mancare a Modica un servizio assolutamente essenziale e del quale non se ne può fare a meno.

“A fronte di decine di collocamenti in pensione, in tutti questi anni, non si è provveduto a sostituire il personale cessato dal servizio, con il risultato che i pochi addetti rimasti hanno dovuto sopperire alle tantissime incombenze che la legge impone -aggiunge -. A novembre è stato perfino proclamato lo stato di agitazione del personale da parte della Cgil. E’ soprattutto nel campo della viabilità che si riscontra la maggiore carenza del servizio, con la conseguenza di convivere con un traffico sempre più caotico, soprattutto nelle ore di punta. Recentemente, per fronteggiare tale stato di cose, erano state individuate possibili rapide soluzioni per incrementare il numero degli addetti alla Polizia Locale, mediante l’utilizzazione di graduatorie di concorsi in vigore in altri comuni o l’utilizzo di personale Asu o della SpM. Riteniamo che non ci sia più tempo da perdere; spetta all’Amministrazione Comunale fornire risposte immediate e straordinarie ad una vera e propria emergenza”.

Salva