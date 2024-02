Investito domenica a Modica. E’ deceduto

E’, purtroppo, deceduto all’Ospedale Maggiore di Modica l’uomo investito da un’auto domenica scorsa all’inizio di via Nazionale, nei pressi di via Tirella, nelle vicinanze di piazza Corrado Rizzone, mentre attraversava la strada. L’uomo era stato trasportato in pronto soccorso in ambulanza in codice rosso, subito dopo l’incidente stradale che aveva sbalzato la vittima a circa un metro dal punto d’impatto, dove era rimasta una scarpa sull’asfalto. L’87enne è spirato al pronto soccorso, dove era stato trasportato in condizioni gravi, con alcune ferite al volto. Sul luogo dell’incidente i carabinieri, incaricati di effettuare i rilievi per ricostruire la dinamica dell’episodio.

Salva