La corretta gestione del Cane. Evento ieri a S. Giuseppe Timpuni

“Sottolineo con piacere quanto successo ieri nel Parco di San Giuseppe Timpuni- ha dichiarato Samuele Cannizzaro, assessore alle Politiche per la Tutela e la difesa degli Animali, in occasione dell’evento promosso dall’associazione Asd Joy Dog assieme al Comune di Modica. Con i colleghi di giunta Delia Vindigni e Tino Antoci, presente anche la consigliera comunale Elena Frasca, e con la fondamentale collaborazione di Giorgio Linguanti, abbiamo affrontato un tema tanto delicato quanto importante come la corretta gestione e la cura del cane. Ieri, assieme ai responsabili dell’associazione, ascoltando anche le parole e i consigli del dottor Antonio Napolitano, abbiamo segnato un importante passo verso una più attenta sensibilizzazione su un tema che riguarda noi e il rapporto con i nostri amici a quattro zampe. E quello di ieri – ha detto l’Assessore Cannizzaro – è solo il primo passo di un percorso che l’amministrazione comunale vuole programmare e proseguire più spesso, coinvolgendo tutte le associazioni del territorio. L’interessante intervento del dottor Antonio Napolitano ha chiarito parecchi dubbi alle tante persone presenti e fornito ancora più dettagli che hanno composto un perfetto mosaico di informazioni, anche grazie alle dimostrazioni pratiche effettuate dai membri dall’associazione. Tutto questo in un contesto come il parco di San Giuseppe Timpuni che ha già un’area interamente dedicata ai cani. Da ieri- conclude l’Assessore – sicuramente, sappiamo molto di più sulla cura del cane, della sua alimentazione, igiene e salute generale e sui bisogni etologici, avendone approfondito gli aspetti comportamentali, attraverso le specifiche esigenze di ogni razza”

