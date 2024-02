Riconoscimento “alla cultura” al poeta modicano Domenico Pisana

Un “riconoscimento alla cultura”. E’ quello che il Libero Consorzio comunale di Ragusa ed il Comune di Ragusa hanno deciso di assegnare al poeta e scrittore modicano, Domenico Pisana, già Direttore responsabile di RTM Giornale e collaboratore di RadioRtm.

Saranno il Commissario Straordinario del Libero Consorzio comunale, Patrizia Valenti ed il Sindaco di Ragusa, Giuseppe Cassì a consegnare ufficialmente il riconoscimento in occasione di un pomeriggio di cultura programmato per giovedi 22 febbraio alle ore 17.00 nella Sala del Palazzo della Provincia nel capoluogo ibleo.

A proporre l’assegnazione del riconoscimento alla cultura al poeta e scrittore modicano è stata l’Associazione culturale “Officina 90” ed il Centro Studi “Feliciano Rossitto” e scaturisce dalla consapevolezza del valore dell’impegno di Domenico Pisana che, con passione e determinazione sia attraverso il Caffè Letterario Quasimodo di Modica del quale è fondatore e Presidente, giunto al suo 19° anno di vita, sia mediante i suoi interventi, sta veicolando fuori dai confini regionali ed anche nazionali l’identità culturale e la bellezza degli Iblei: alla Biblioteca Nazionale, al Café Gijon e alla Scuola Italiana di Madrid; al Caffè Storico “Le Giubbe Rosse” di Firenze; al Festival Letterario Internazionale “Pero Živodraga Živkovića”, tenutosi sotto l’egida delle Ambasciate d’Italia e di Serbia in Bosnia ed Erzegovina, sino all’International Feminist Women’s Poetry Festival di Istanbul, al Premio “Dal Tirreno allo Jonio” nell’ambito del Festival Matera capitale europea della cultura 2019, e al Festival della cultura, della parola e dell’arte svoltosi nell’agosto del 2023 in Grecia a Zacinto, dove al modicano è stato anche assegnato il “Romas Award of Outstanding Personality” “per il suo costante contributo alla Poesia, nelle Lettere e alla Cultura”.

Il riconoscimento culturale vuole anche attestare il ruolo di “costruttore di ponti culturali tra la Sicilia ed il mondo arabo” che Domenico Pisana ha svolto attraverso i suoi rapporti culturali con l’associazione “Egitto Ora”, fondata da un gruppo di giovani che mirano allo sviluppo culturale e all’amicizia tra i popoli, che viene seguita dal Ministero della solidarietà sociale egiziano, oltre al rapporto in essere con l’Istituto di Cultura Italiano in Egitto e la Facoltà di Lettere dell’Università del Cairo.

L’appuntamento di giovedi prossimo che vorrà essere un omaggio a Domenico Pisana, sarà moderato dal poeta e fondatore dell’Associazione culturale “Officina 90”, Lorenzo Migliore, e sarà anche l’occasione per presentare il libro “Odi alle dodici terre. Il vento a corde dagli Iblei”. A presentare l’opera italiano-inglese dello scrittore modicano, pubblicata da Armando Siciliano editore, con copertina e 30 opere all’interno del Maestro Piero Guccione , saranno il poeta e critico letterario, Federico Guastella, il critico e storico dell’arte Paolo Nifosì, e Gino Carbonaro, scrittore e saggista, che eseguirà anche degli intermezzi musicali alla fisarmonica, mentre l’apprezzato attore e regista Gianni Battaglia leggerà alcune “Odi”.

Domenico Pisana, nella sua carriera di poeta e scrittore che affianca la sua attività di teologo oltre a quella di giornalista, ha pubblicato 10 libri di poesie, 13 testi di critica letteraria, con saggi su Leopardi, Clemente Rebora, Montale, Quasimodo, Umberto Saba, Garcia Lorca; 11 libri di carattere etico – teologico, 3 volumi di carattere storico-politico, tra i quali “Modica in un trentennio. Percorsi di storia di una città in cammino 1980-2010”.

Le sue opere sono state tradotte in inglese, francese, spagnolo, turco, rumeno, polacco, russo, macedone, albanese , serbo, arabo.

Della sua attività culturare si sono occupati tra gli altri, “Il Giornale Italiano de Espana” di Madrid, il Giornale on line “L’Italo Europeo Independent” di Londra, la rivista francese “La Voce” di Parigi, la rivista letteraria internazionale Galaktika Poetike “Autunis”, il quotidiano on line dell’Arabia Saudita“Sobranews.com, Radio Italia Cairo e Il quotidiano arabo “Al Riyadh”, considerato uno dei principali quotidiani dell’ Arabia Saudita.

Domenico Pisana ha ricevuto oltre 30 premi di carattere nazionale e internazionale, tra i quali Medaglia d’oro alla carriera, ricevuta dal Centro Lunigianese di Studi Danteschi nel febbraio 2022; Medaglia d’Argento per la valorizzazione dell’arte e della cultura, conferita dall’Accademia Italiana “Gli Etruschi” di Vada (Livorno) il 6 novembre 1988; Medaglia d’argento alla carriera per i 35 anni di attività giornalistica, ricevuta dall’Ordine dei Giornalisti di Sicilia nel mese di luglio 2020; Premio letterario d’onore per opere complete “Naji Naaman”, assegnato in Libano dalla Fondazione “Naji Naaman” nel settembre 2021; Premio Internazionale “The Light of Galata”, “La luce di Galata”, assegnato a Istanbul dall’Ist. Sanat Istanbul Arts, Culture and Tourism Association, per il contributo alla pace e all’amicizia nel mondo e alla facilitazione delle arti e della cultura.

