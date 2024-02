Nominato nuovo Gran Commendatore Ordine San Lazzaro Gerusalemme

Kenneth P. Moritsugu (nato il 5 marzo 1945) è un medico e amministratore della sanità pubblica americano, il primo chirurgo generale statunitense di origine asiatica. Mortisugu era un contrammiraglio dell’USPHSCC, andato in pensione nel settembre 2007 come chirurgo generale degli Stati Uniti ad interim. Giapponese-americano di terza generazione, è stato nominato vice chirurgo generale il 1° ottobre 1998 e nominato chirurgo generale ad interim il 31 luglio 2006. Nel 2005 Moritsugu è stato eletto fellow della National Academy of Public Administration.

Moritsugu ha conseguito la laurea nel 1967 presso l’Università delle Hawaiʻi a Mānoa, il dottorato in medicina presso la George Washington University School of Medicine & Health Sciences nel 1971 e un master in sanità pubblica (amministrazione e pianificazione sanitaria) presso la UC Berkeley School of Public Health nel 1975.

È stato il primo chirurgo generale asiatico-americano degli Stati Uniti. E’ Gran Priore Emerito degli Stati Uniti d’America e succede nella carica al Cavaliere canadese Edward B. White.

