Pd Ragusa. Nel degrado il sottopassaggio ferroviario

“Tempo addietro era stato inaugurato con l’intento di farlo diventare un percorso che tendesse a valorizzare un’area specifica della città. Oggi, purtroppo, non solo questo intento è fallito ma l’intero sito versa in un degrado a dir poco preoccupante”. A dirlo è il consigliere comunale del Pd di Ragusa, Mario Chiavola, facendo riferimento al sottopassaggio ferroviario esistente tra viale Napoleone Colajanni e via Palma di Montechiaro. “Purtroppo – chiarisce Chiavola – è diventata un’area off limits, ricettacolo di rifiuti e luogo preferito dei soliti incivili che espletano all’aperto i propri bisogni fisiologici. Inoltre, tra l’immondizia conferita anche vecchi vestiti dismessi per non parlare di altro. In più, in periodo serale ci segnalano che il sito ospita spesso persone sospette che non contribuiscono a garantire la tranquillità dell’intera area. Per questo chiedo all’amministrazione comunale di garantire intanto un’azione di ripulitura del sito e poi, attraverso l’attivazione di specifici sistemi di telesorveglianza, di assicurare un monitoraggio ad hoc dell’intera zona. Sembra che la manutenzione ordinaria non sia affare di questa Giunta che non riesce proprio a garantire risposte adeguate su tale versante”.

