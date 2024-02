Ragusa in Movimento. Centro storico assedio di microcriminalità

“Siamo preoccupati. Perché nel giro di poche ore si è registrata una serie di episodi di microcriminalità che mettono a repentaglio la sicurezza di chi vive il nostro centro storico. Dall’accoltellamento di via Roma, al furto di monetine negli uffici giudiziari del palazzo ex Ina in piazza San Giovanni, passando per il furto nella chiesa di Santa Maria delle Scale e il tentato furto a Santa Lucia, qualcosa, evidentemente, non va”. A sostenerlo è il presidente dell’associazione Ragusa in Movimento, Mario Chiavola, secondo cui “la situazione deve essere monitorata con la massima attenzione. A nulla è valsa, finora – continua Chiavola – l’apertura del presidio di polizia locale in piazza San Giovanni. Anzi, paradossalmente, da quando è stato inaugurato si è registrata una escalation di episodi che fanno stare poco tranquilli tutti coloro che, per varie ragioni, orbitano da queste parti. Come muoversi? Quale soluzione trovare? Di certo, l’amministrazione comunale deve cercare di fare ulteriormente squadra con le forze di polizia nel tentativo di contenere l’irruenza e gli atteggiamenti da stigmatizzare di presenze indesiderate. Non pensiamo sia così difficile, al di là della relativa disponibilità di mezzi e uomini, monitorare un’area tutto sommato circoscritta come il centro storico superiore di Ragusa. Anche in questo caso sono necessarie risposte efficaci. Su cui non si può più stare tanto a sottilizzare, vista la recrudescenza dei fenomeni”.

