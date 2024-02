Angelica(Iv): “Centro storico di Ragusa a pezzi”

“E meno male che ero io a cercare visibilità. Senza invece avere l’onestà intellettuale di ammettere che abbiamo a che fare con un centro storico a pezzi dove i recenti tristi episodi dimostrano, purtroppo, che c’è moltissimo da fare, con l’aiuto di tutti, senza creare contrapposizioni politiche che non servono”. Lo dice il coordinatore cittadino di Italia Viva Ragusa, Filippo Angelica, a proposito delle ultime vicende che hanno riguardato piazza San Giovanni, via Roma, la chiesa di Santa Maria delle Scale e quella di Santa Lucia rispondendo, ancora una volta, alle riflessioni della vicepresidente di Direzione Ragusa, Maria Grazia Criscione, secondo cui, invece, “si cavalcano stereotipi”. “Alla faccia degli stereotipi – continua Angelica – quanto accaduto nelle ultime ore dimostra che il problema è, purtroppo, vivo e pressante. Sono indispensabili soluzioni adeguate. Non serve inaugurare i contenitori, vedi i cantieri tuttora in corso o quelli già completati, se poi manca la gente che li deve animare. Se l’amministrazione Cassì non se n’è accorta, è in corso una fuga senza ritorno dal centro storico. E queste ultime vicende non aiutano. Piuttosto, quindi, si abbia l’umiltà di comprendere che esiste una grossa questione e che è necessario impegnarsi al massimo per cercare di risolverla. Magari un atteggiamento più collaborativo rispetto alle proposte che facciamo potrebbe risultare utile”.

