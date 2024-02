Avanti un altro. Il pozzallese Agosta vince 34 mila euro

Un pozzallese si porta a casa 34 mila, dopo avere partecipato ad una trasmissione televisiva. Si tratta di Salvatore Agosta, trentenne, che è il terzo vincitore di questa edizione di Avanti un Altro 2024. Il concorrente è arrivato al gioco finale con 175 mila euro ed è riuscito a portarsi a casa 34 mila euro dando tutte le 21 risposte sbagliate all’ultimo gioco. Ha, infatti congelato il montepremi quando mancavano solo quattro domande. Prima di lui, a vincere in questa edizione erano stati Pino (44 mila euro) e Gianluca (47 mila euro). Al termine del gioco, Salvatore si è lasciato andare a tutta la sua emozione con urla, commozione e salti. La puntata è andata in onda oggi. Salvatore Agosta ha lavorato nella ristorazione poi, con la famiglia, si era trasferito in America, da dove sono, quindi, rientrati.

