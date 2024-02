Comune di Ragusa aderisce alla campagna“M’illumino di meno 2024”

Il 16 febbraio prossimo, in occasione della Giornata del Risparmio Energetico, l’illuminazione del Ponte Vecchio e di altri luoghi rappresentativi della città verrà spenta dalle 18 alle 18.30. In questo modo il sindaco Peppe Cassì ha accolto la richiesta del Club per l’Unesco di Ragusa e del Club Lions Ragusa Host che, in occasione di questa giornata dedicata al risparmio energetico, promossa dal programma di Rai Radio 2 “Caterpillar”, hanno proposto all’Amministrazione comunale di aderire alla campagna “M’illumino di meno – no borders 2024”. Con tale iniziativa si intende sensibilizzare la popolazione al risparmio energetico e al controllo delle emissioni di CO2 in atmosfera, per un uso sostenibile dell’energia e dell’ambiente riducendo l’inquinamento luminoso e il conseguente spreco.

Tutti i comuni che aderiscono all’iniziativa saranno citati nella trasmissione Caterpillar.

Salva