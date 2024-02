Lettere mai consegnate e buttate nella spazzatura. Postina a processo a Ragusa

Gettava nella spazzatura lettere e raccomandate, anziché consegnarle ai destinatari. E’ accaduto a Modica. Una postina ha pensavo bene di ridurre i tempi di consegna della posta evitando cosi di girovagare per la città. Ad attendere inutilmente la posta sono stati i residenti di Giarratana e San Giacomo. I fatti si riferiscono alla metà del 2021, grazie all’attenzione di un operatore ecologico che, nel mentre si apprestava a svuotare i cassonetti faceva l’amara scoperta, per cui non gli è rimasto altro che avvisare le autorità competenti. Avviate le indagini da parte dei carabinieri, è stato appurato che alcune delle lettere buttate nei cassonetti risultavano aperte: tra queste una busta contenente un estratto conto bancario, lettere di sindacati e un telegramma diretto proprio alla postina, grazie al quale sono risaliti all’operatrice che evidentemente aveva pensato bene di impiegare il tempo in maniera diverso. La postina è ora imputata nel processo penale presso il tribunale di Ragusa. Nella prima udienza sono stati ascoltati un carabiniere che ha seguito l’indagine, la direttrice delle poste e anche una collega dell’operatrice inquisita.

