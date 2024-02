Venerdi anche a Ragusa la manifestazione degli agricoltori

Il 2 febbraio si svolgerà anche a Ragusa la manifestazione con corteo di agricoltori e relativi trattori, dalle 8 alle 13, con concentramento al foro boario di Ragusa sito sulla Ragusa – Chiaramonte Gulfi. Pertanto, nelle vie e nelle piazze dislocate lungo il percorso potrebbero verificarsi problemi alla circolazione veicolare.

Il corteo, lasciato il foro boario, percorrerà il seguente itinerario: S.P.10 (Ragusa – Chiaramonte Gulfi), Via E. Montale, Viale delle Americhe, Viale Europa, Corso Italia, Via San Vito, Via Meli, Via Marsala, Via F. Pennavaria, Piazza Libertà, Viale Ten. Lena, Via Dante, Via Virgilio, Piazza Vann’Antò, Via G. Di Vittorio, Piazza Croce, Via A. Grandi (fine centro abitato), S.P.25, Svincolo S.S.115 direzione Catania, Svincolo S.S. 115 Ragusa Ovest in direzione Ragusa, Via G. Leone, Via Montale, S.P.10, Foro Boario. La manifestazione è stata autorizzata dalla Questura di Ragusa.

Tutte le intersezioni stradali saranno presidiate dal personale della Polizia Municipale al passaggio del corteo.

