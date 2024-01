Calcio, serie D. Ragusa socnfitto dal Canicattì a Ravanusa

Dopo due vittorie di fila, il Ragusa torna sconfitto da Ravanusa, al termine della 25^ giornata del campionato di calcio di Serie D , che lo ha visto opposto al Canicattì. Gli azzurri erano passati in vantaggio al 5′ con Tuccio. Poi, 19′ dopo, padroni di casa hanno pareggiato con Loza, hanno ribaltato il risultato, nella ripresa, prima al 64′ con Bonilla e pooi ancora, 5′ dopo, con Iezzi. Squadra di certo non irresistibile quella guidata in panchina dall’allenatore Pidatella, tra l’altro ex azzurro, ma evidentemente in casa Ragusa qualcosa non ha funzionato. Adesso si pensa già alla gara casalinga con il Locri che si giocherà domenica allo stadio Aldo Campo di contrada Selvaggio a partire dalle 14,30

Salva