Confcommercio provinciale Ragusa chiude un altro corso di formazione

Concluso un altro corso di formazione professionale promosso da Confcommercio provinciale Ragusa. Grande l’affermazione ottenuta dai neoimprenditori che hanno brillantemente superato gli esami finali per il corso Sab (somministrazione alimenti e bevande) dando prova di avere acquisito al meglio le nozioni loro impartite nel corso degli ultimi mesi dai formatori individuati dall’associazione di categoria. Dopo avere sostenuto i test conclusivi, essenzialmente orali, hanno avuto la possibilità di fregiarsi del meritato attestato regionale. L’intero sistema Confcommercio-Commerfidi ha voluto rivolgere i migliori auguri a tutti gli studenti che hanno superato gli esami, con l’auspicio che possa arrivare un futuro ricco di successo imprenditoriale. “E un grazie – spiega il presidente provinciale Confcommercio Ragusa, Gianluca Manenti – lo abbiamo rivolto anche ai docenti perché hanno preparato i futuri imprenditori con successo. Ormai è impensabile, al giorno d’oggi, non puntare alla formazione professionale a livello settoriale per cercare di garantire la migliore preparazione a chi intende scommettersi in un campo estremamente delicato come quello della somministrazione di alimenti e bevande. Ecco perché intendiamo proseguire lungo questa stessa strada con i nuovi corsi consapevoli che, soltanto in questo modo, sarà possibile preparare al meglio una classe di imprenditori che riuscirà ad assolvere nella maniera migliore alle proprie funzioni. Un bel gioco di squadra che, ne siamo convinti, ci porterà lontano”.

