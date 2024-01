La storia del Modica Calcio in mostra il 17 e 18 febbraio

Novant’anni di passione, tifo e storia. Due soli colori: il rosso e il blu. L’orgoglio modicano sarà in esposizione, in un evento unico, il 17 e 18 febbraio presso la sede del gruppo ultras Modica 1932 in Via Nazionale, nei pressi del Vincenzo Barone. Il gruppo organizzato del tifo modicano ha raccolto 90 anni di storia in cimeli, foto, maglie e tutto ciò che ricorda quasi un secolo di calcio nella Città della Contea. Sarà possibile visitare la mostra, il cui ingresso sarà gratuito, sabato 17 febbraio dalle ore 16.00 alle ore 20.30 e domenica 18 dalle 9.30 alle 12.30. Quindi la mostra chiuderà perchè pochi metri più in là si giocherà Modica – Leonzio per poi riaprire nel pomeriggio subito dopo il match e fino alle 21.

Salva