Vittoria, bonifica area Cicchitto. La Polizia Municipale accerta il sito

È stato tutto bonificato il terreno privato, ubicato in contrada Cicchitto a Vittoria che, negli anni era diventato ricettacolo di ogni tipo di rifiuto. L’area adiacente alla sede dell’ex cooperativa Rinascita e al complesso delle villette residenziali è una zona densamente abitata a ridosso della tangenziale. Per anni il sito era diventato una discarica a cielo aperto. Si tratta di decenni.

Le diverse Amministrazioni comunali, in passato, avevano più volte intimato ai titolari la pulizia del terreno, ma nulla era stato fatto. La Polizia Municipale nei giorni scorsi ha effettuato un sopralluogo ed ha accertato che l’area è stata completamente bonificata e recintata. Si chiude così, nel migliore dei modi una vicenda decennale.

