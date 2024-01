Fondi randagismo a Ragusa. Buscemi: “Qual è la logica seguita?”

“In provincia di Ragusa sono arrivati complessivamente 417mila euro con riferimento ai fondi legati al randagismo. Di questi, quasi la metà, vale a dire 206mila euro, sono andati a Modica, il resto per gli altri Comuni iblei che ne hanno fatto richiesta. Vorremmo capire qual è il senso logico dell’attribuzione di queste risorse economiche se si considera che Modica ha 54mila abitanti mentre, ad esempio, Messina è riuscita a percepire appena 112mila euro”. E’ quanto ha rilevato in aula a Ragusa, nell’ultima seduta del civico consesso, il consigliere comunale Saverio Buscemi di Sud Chiama Nord – De Luca per Ragusa. “Quindi – aggiunge Buscemi – o a Modica i cani sono ospitati in hotel a cinque stelle oppure c’è qualcosa che non funziona e non vorremmo ritrovarci a dovere gestire le briciole che la politica, attraverso i suoi canali, ha scelto di riservare alla nostra città. Dove, tra l’altro, è operativo l’unico rifugio sanitario comunale regolarmente costituito e che, quindi, avrebbe la necessità di fare in modo che i supporti arrivassero in maniera decisa. O, quantomeno, fossero erogati in maniera proporzionale ai territori. Ci attendiamo, dunque, che anche su questo aspetto si possa fare fronte comune e che non si continui ad assistere a fughe in avanti che nulla aggiungono alla necessità di un territorio come il nostro di potere contare in maniera adeguata sulle forze finanziarie della Regione”.

