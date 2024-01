Verso il potenziamento dell’offerta universitaria a Ragusa

“Sopralluogo alla ex Scuola dello sport di Ragusa con il prof. Giuseppe Musumeci, direttore del Centro di Ricerca in Attività Motorie e presidente dei Corsi di laurea in Scienze Motorie e Sportive dell’Università di Catania.

Insieme all’Ateneo etneo, infatti, con il Consorzio universitario ibleo e in stretta sinergia con il rettore Francesco Priolo, dichiara il sindaco Peppe Cassì, siamo al lavoro per potenziare l’offerta universitaria a Ragusa già dal prossimo anno accademico, con due ulteriori corsi di laurea di cui uno in Agraria e uno proprio in Scienze motorie.

La qualità dell’edificio, oggetto di lavori di ristrutturazione, e degli impianti circostanti, come maneggio, stadio, piscina, palasport e la nascente nuova palestra indoor, permettono di progettare qui una vera cittadella sportiva, e di sviluppare un qualificato percorso universitario”.

Salva