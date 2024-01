Nasce a Modica il centro socio educativo per ragazzi

Da un progetto dell’Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Modica, sarà realizzato a Modica un centro socio-educativo che darà l’opportunità a bambini e ragazzi di esplorare le strade e i percorsi per sapere sognare e per contribuire allo sviluppo delle loro capacità. Sarà un luogo per stimolare percorsi educativi e orientare atteggiamenti e comportamenti dei nostri ragazzi per sperimentarsi, giocare, conoscersi e crescere insieme e realizzare i loro sogni. Tutto ciò sarà reso possibile grazie ad un finanziamento regionale da 100 mila euro e la sua realizzazione vedrà l’azione congiunta di organizzazioni di terzo settore, dell’associazionismo e delle parrocchie. “Questo progetto – commenta l’Onorevole Ignazio Abbate – compie un primo passo verso un percorso di comunità per portare avanti una visione della città orientata al cambiamento del territorio, attraverso l’azione di organizzazioni di terzo settore, dell’ associazionismo e delle parrocchie. Partendo da valori solidaristici condivisi e giungendo a dare forma a un nuovo paradigma in cui la cura dell’altro è una responsabilità condivisa con tutto il territorio. Un progetto, che sono sicuro sarà destinato a fare scuola anche in altri comuni siciliani perché valorizza la nostra risorsa più preziosa: i giovani. Voglio complimentarmi con l’Assessore per la qualità del progetto che come Regione abbiamo subito sposato con grande entusiasmo”.

