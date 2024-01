La CGIL Ragusa: “La sanità è in una situazione critica”

“Mentre a Palermo si susseguono le riunioni nelle sedi istituzionali e, probabilmente, anche altrove per trovare la quadratura del cerchio rispetto alle nomine dei nuovi manager; in Italia, in questa Regione e nella nostra Provincia la Sanità Pubblica e anche quella Convenzionata si dibattono in una situazione tanto critica quanto voluta da decenni di politiche sbagliate”. Lo dicono in un lungo documento i segretari di FP-CGIL Ragusa, FP-CGIL Sanità e Dipartimento Sanità, Nunzio Fernandez, Anna Lombardo e Duilio Assennato, secondo cui chiunque verrà nominato Direttore Generale in ciascuna delle ASP regionali troverà una poltrona scomoda, seppur ben remunerata. “È probabile – rilevano -che i Direttori si troveranno a dover gestire qualcosa molto vicino al nulla, non per catastrofismo gratuito ma per i tanti segnali, forse insignificanti agli occhi dei non addetti, che rappresentano gli ultimi bagliori di quello che fu uno dei migliori Servizi Sanitari. Da utente io aspetterei un attimo prima di ripetere ad alta voce quello che si sussurra: “tanto pubblico o privato l’assistenza sanitaria ci è dovuta e la otterremo” – per continuare – “ci saranno le assicurazioni, ci saranno i privati che finalmente faranno lavorare quegli scansafatiche dei dipendenti pubblici”. Non saranno le assicurazioni a curarci ma il Personale Sanitario che, a quanto pare scarseggia e se il Servizio Pubblico muore, finirà definitamente l’universalità delle cure: chi può pagherà i premi assicurativi, gli altri no”.

I tre sindacalisti continuano: “I non addetti, nella generalità dei casi, sconoscono i costi del più banale degli interventi chirurgici che si aggira fra degenza, intervento e convalescenza intorno a svariate migliaia di Euro. E pochi sanno che il costo di una terapia salvavita può aggirarsi intorno a mille, due mila, cinque mila Euro e anche oltre per singola seduta.

Le assicurazioni, ammesso che il Personale Sanitario sia bastevole a garantire la continuità del Servizio, riusciranno a coprire le spese degli assistiti? Oppure alla prima criticità: patologie tumorali, vascolari, croniche, ecc. daranno il ben servito ai “clienti”?

Di contro, che senso ha, in una situazione critica come quella attuale lesinare le risorse al personale strutturato che dovrebbe essere trattato con i guanti gialli delle Aziende Pubbliche visto il risicato numero, per poi spendere molto di più reclutando i cosiddetti “medici gettonisti” tramite le cooperative?

Personalmente ritengo che potrebbe configurarsi anche il danno erariale, perché aldilà dei diversi capitoli di bilancio degli Enti, le spese per il personale o per i “servizi” (cooperative, appalti, ecc.) vengono comunque finanziate da denaro pubblico.

Gli spunti esposti sono le considerazioni di un cittadino qualunque non avvezzo a studi giuridici e quindi poco qualificato, che comunque di fronte alla quantità di dimissioni di Personale Sanitario che investe anche l’ASP di Ragusa capisce che non c’è da stare allegri. Chi si rivolge ad uno dei Pronto Soccorso provinciali non sa e se mi posso permettere, non vuole sapere da quante ore lavora il medico che lo sta visitando o l’infermiere che ha registrato i suoi parametri vitali, sconosce quanti ausiliari sono in servizio per accompagnarlo in radiologia o nel reparto di ricovero, non sa e non ha interesse a conoscere i motivi che hanno portato alla riduzione dei posti letto nei reparti tanto da non coprire il numero di ricoveri e trova molto scomode le barelle che spesso l’accolgono per ore e forse giorni nel limbo creato fra P.S. e Reparti, in attesa di essere ricoverato.

I Manager, ammesso che non lo sappiano già – concludono – , non possono più far finta di non sapere ciò che li aspetta, in queste ore medici, vincitori di concorso, assunti da qualche mese stanno seriamente vagliando la decisione di dimettersi, insieme ad altri che dopo anni di lampante sfruttamento in corsia non ne possono più e a ruota si licenzieranno a giorni. Giorni non mesi”.

Il Segretario Generale La Segretaria Provinciale Il Coordinatore Provinciale

FP-CGIL Ragusa FP-CGIL Sanità Dipartimento Sanità FP-CGIL

Nunzio Fernandez Anna Lombardo Duilio Assennato

