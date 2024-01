Avimecc Volley Modica a lavoro per la trasferta di San Giustino

Riprendono oggi per l’Avimecc Volley Modica gli allenamenti in vista del prossimo turno del campionato di serie A3 che vedrà i “Galletti” della Contea impegnati domenica prossima alle 19 sul campo dell’Ermgroup San Giustino, appaiato al secondo posto in classifica alla Smartsystem Fano.

Il sestetto biancoazzurro, domenica scorsa nella gara del “PalaRizza” contro la Shedirpharma Sorrento ha finalmente riscattato le tre prestazioni di fine anno costate altrettante sconfitte e ha ripreso la rincorsa verso gli obiettivi che la dirigenza biancoazzurra presieduta da Ezio Aprile ha fissato a inizio stagione.

Adesso, non bisogna cullarsi su quello che è stato due giorni fa, ma concentrarsi su quello che attende domenica prossima Chillemi e compagni nella difficile trasferta in terra umbra.

“Siamo soddisfatti per la vittoria contro Sorrento, ma – spiega il presidente Ezio Aprile – soprattutto per la prestazione fornita dai ragazzi, perchè dopo le tre sconfitte consecutive non era così scontata. Ci voleva una prova d’orgoglio per mettersi alle spalle soprattutto la prova incolore di Lagonegro e la squadra l’ha fatto, dimostrandosi determinata sin dalla prima battuta. Fatta eccezione per il primo set combattuto punto a punto – continua – siamo riusciti a dimostrare la nostra forza e a mettere in campo tutte le nostre capacità e a non permettere ai nostri avversari di reagire. Personalmente Sono soddisfatto della prova con Sorrento, perchè ho visto una squadra determinata e con la voglia di vincere e soprattutto perchè è scesa in campo senza timore. Bravi tutti, ma una menzione speciale va ai due nostri centrali che sono riusciti quasi sempre a mettere a terra la palla che Putini gli ha sapientemente fornito. Questi tre punti conquistati meritatamente, ci permettono di riprendere la nostra corsa, visto che la classifica è cortissima e un solo successo pieno basta per spostare gli equilibri. Ora – conclude Ezio Aprile – ci aspetta la complicata trasferta di San Giustino, una delle compagini meglio attrezzate del nostro girone, speriamo di continuare su questa strada per giocarcela alla pari anche in Umbria”.

