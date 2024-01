Incendio a Ragusa in un appartamento di Via Ramelli. Le fiamme, sviluppatesi da una termocoperta rimasta accesa, hanno richiesto l’intervento tempestivo dei vigili del fuoco per evitare danni più gravi e garantire la sicurezza degli occupanti. Fortunatamente gli occupanti della casa sono riusciti a mettersi in salvo. L’incendio ha interessato principalmente la camera da letto, mentre il resto della casa è stato invaso dalla fuliggine a causa del fumo generato dalle fiamme.

