Pozzallo. È deceduto il giornalista-scrittore Michele Giardina

Il mondo del giornalismo siciliano perde una delle sue figure di riferimento. È morto, all’età di 83 anni (compiuti lo scorso 14 dicembre), il giornalista Michele Giardina, corrispondente da Pozzallo per tanti anni del quotidiano “La Sicilia”, autore di diversi libri, impegnato nel sociale e nella divulgazione di tantissimi aneddoti legati alla città marinara. Soffriva da diversi anni di un male incurabile che certo non lo ha limitato per intelligenza ed acume. Nonostante tutto, la sua passione per la conoscenza e per la scrittura lo ha spinto laddove altri si sono fermati. Inarrestabile, volitivo, energico, caparbio, Michele non ha mai lesinato parole veementi di fronte a qualunque scandalo, fermo nella sua convinzione che il diritto alla cronaca fosse la stella polare che ogni giornalista deve inseguire.

Pozzallo perde uno dei massimi espositori della questione portuale pozzallese, e ricordo gli articoli appassionati per cercare una soluzione agli annosi problemi che si presentavano anno dopo anno. Acuto nell’esporre danni e ritardi di una classe politica, quella siciliana, che male ha tanto fatto nel ridurre questo lembo di terra ad un territorio di serie cadetta. Lucido quando, alla memoria, si ripercorrevano i fatti legati alla sua giovinezza, quella Pozzallo che magicamente appare dalle colonne dei suoi libri (“La Risacca” è un libro che non dovrebbe mancare nella biblioteca di ogni pozzallese) e che si può toccare con mano per capacità comunicativa e senso dell’orientamento.

Mi legano personalmente tantissimi ricordi che non sto qui a raccontarvi. Il primo fta tutti, quando ci siamo conosciuti; una lite che poi è diventata una grandissima amicizia. Le tantissime telefonate intercorse che, da oggi, mi mancheranno. Per ogni dettaglio della Pozzallo che fu, c’era il mio amico Michele Giardina, sempre pronto ad esaudire i miei quesiti storici, conoscitore come pochi della realtà che andava dalla prima guerra mondiale ad oggi.

L’ultima telefonata fatta, permettetemi una postilla personale, lo scorso Natale quando, transitando sotto casa sua, ho chiesto di poterlo vedere, salvo sapere che si trovava a casa di amici e che ci saremmo visti dopo qualche giorno. Purtroppo, non ho avuto più modo di vederlo né di sentirlo. Con molto dispiacere. Faccio mio quel forte abbraccio che mi regalò durante la presentazione del suo ultimo libro, presso la sala cultura “Meno Assenza” e quel “ti voglio bene” che lasciava presagire scenari oscuri legati alla sua malattia. Mancherà tantissimo non solo alla gente di Pozzallo ma a quel mondo intriso di cultura, passione e conoscenza.

Il sottoscritto e tutta la redazione di RadioRtm, con la quale collaborava sporadicamente, salutano con affetto un grande professionista e un giornalista con la schiena sempre dritta.

Ciao Michele e grazie di tutto.

